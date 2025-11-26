В Екатеринбурге состоялся турнир по настольному теннису «Уральская шляпа – 2025». В девятый раз игру провели на площадке клуба настольного тенниса УГМК во вторник, 25 ноября. Закрытый VIP-турнир по настольному теннису «Уральская шляпа» среди любителей стал традицией для обособленного подразделения АО «Коммерсантъ» в Екатеринбурге и клуба настольного тенниса УГМК. Мероприятие проводится с 2003 года. Соревнования носят имя Владимира Белоглазова, директора по общим вопросам УГМК, создателя клуба настольного тенниса при компании и инициатора турнира, ушедшего из жизни в феврале 2021 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вместе с исполнительным директором ОП АО «Коммерсантъ» в Екатеринбурге Мариной Архиповой и директором клуба настольного тенниса УГМК Дмитрием Балаченковым выступили с приветственной речью на торжественном открытии. Они почтили память Владимира Белоглазова и пожелали участникам красивой игры.

«Владимира Алексеевича с нами уже почти пять лет нет, но дело его живет. Он приложил титанические усилия, чтобы настольный теннис Урала вошел в теннисную мировую элиту и там закрепился. Я хочу всем пожелать настроя только на победу. Теннис требует концентрации и очень быстрого принятия решений. Здесь собрались руководители, которые эти принципы применяют и в обычной жизни, поэтому они и занимаются теннисом»,— открыл турнир глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

На играх турнира «Уральская шляпа» встретились известные политики Екатеринбурга и Свердловской области, бизнесмены и общественные деятели. Среди них глава Екатеринбурга Алексей Орлов, депутат Законодательного собрания Свердловской области Виктор Бабенко, руководитель управления Федерального казначейства по Свердловской области Алексей Пантелеев, генеральный консул Киргизской Республики в Екатеринбурге Максат Тентимишов, генеральный консул Республики Узбекистан в Екатеринбурге Жахонгир Парманов, управляющий Свердловским отделением ПАО Сбербанк Владислав Шиленко, почетный консул Итальянской Республики в Екатеринбурге Роберто Д'Агостино и другие.

Победителем теннисного турнира стал руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области полковник Алексей Шмаков. Второе место занял руководитель по развитию предприятий госсектора ПСБ Олег Цыганков. Третье — директор бизнес-центра «Альянс» Алексей Селюков. Специальный приз получил заместитель главы Екатеринбурга Сергей Плахотин за многолетнюю поддержку спортивных соревнований.

Призеры получили статуэтки в виде узнаваемой бронзовой кепки от ювелирного дома Moiseikin. Призы тройке победителей вручали исполнительный директор ОП АО «Коммерсантъ» в Екатеринбурге Марина Архипова и чемпионка мира по настольному теннису Татьяна Кутергина.

«Этот турнир, который уже в пятый раз проводится после его ухода, является лучшим способом почтить память Владимира Алексеевича. Знаете, есть некая невидимая нить, которая соединяет всех нас. Желаю, чтобы в следующем году мы тоже встретились с радостными эмоциями»,— добавила вдова Владимира Белоглазова Инна Баталова.

София Паникова