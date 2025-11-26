В Татарстане заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла на 11,4%

На территории Татарстана число заболеваний ОРВИ и гриппом выросло на 11,4% по сравнению с прошлой неделей. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по республике.

В ведомстве отметили, что всего было зарегистрировано более 10 тыс. заболеваний, а уровень заболеваемости находится ниже эпидемического порога на 34%.

Отмечается, что число заболевших увеличилось во всех возрастных группах. Наибольший прирост (на 32%) наблюдается в группе школьников от 7 до 14 лет.

За неделю было зарегистрировано 114 случаев гриппа А. В ходе кампании по вакцинации было привито более 2 млн граждан (около 51% от численности населения).

Диана Соловьёва