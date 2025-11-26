В Туапсе открылись пострадавшие при атаке БПЛА детсады

В двух детских садах города Туапсе завершились основные ремонтные работы по устранению последствий налета беспилотников, который произошел 25 ноября, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Оба детских учреждения, которые были закрыты вчера, сегодня начали принимать воспитанников.

На территории детского сада «Ивушка» прошла уборка, детей принимают на полный день. Детский сад «Дюймовочка» работает в сокращенном режиме, поскольку в здании продолжается замена стекол. Ремонт планируют завершить завтра, 27 ноября.

Во время атаки дронов на Краснодарский край 25 ноября ранения получили девять человек. От воздушной атаки больше всего пострадали Новороссийск и Геленджик, там повреждены несколько десятков частных домов и квартир, а также социальные объекты. Повреждения получили здания в Краснодаре, Туапсе, а также в Динском и Павловском районах.

Анна Перова, Краснодар