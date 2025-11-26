Минстрой региона представил концепцию реконструкции Гостиного двора в Кунгуре

Министерство строительства Пермского края раскрыло подробности реконструкции Гостиного двора на Соборной площади в Кунгуре. Как уточнили в ведомстве, концепция проекта предполагает создание нового общественного пространства с торгово-ярмарочными площадками для ремесленников, выставочными залами и творческими мастерскими.

«Научно-проектной документацией предусмотрены масштабные работы по восстановлению исторического здания общей площадью 9,5 тыс. кв. м и восстановление архитектурного облика фасадов в состоянии, наиболее близком к первоначальному. Для этого экспертами была проведена в том числе масштабная работа по изучению архивов и исторических фотографий»,— сообщает минстрой. Так, в рамках реконструкции будут усилены фундаменты здания, отремонтированы лестницы, восстановлена кирпичная кладка, строители проведут переустройство всех инженерных сетей и вентиляции под новые запросы здания. Будут «расшиты» ранее заложенные оконные и дверные проемы.

Напомним, «Гостиный двор» был построен в XIX веке по проекту пермского архитектора Рудольфа Карвовского. На прошлой неделе Главгосэкспертиза РФ одобрила проект работ по сохранению объекта и приспособлению его к современному использованию.