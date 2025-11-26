Росавтодор объяснил причины реорганизации пермского подразделения

В центральном аппарате Росавтодора прокомментировали причины изменения структуры управления федеральными трассами в регионах. Как сообщили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе ведомства, процедура оптимизации сети, подведомственной Федеральному дорожному агентству в субъектах РФ, проводится с целью «общего повышения эффективности работы, более четкой координации, сокращения дублирующих функций между учреждениями, упрощения процедуры заключения контрактов выполняемых работ».

В Росавтодоре отметили, что процедура откроет дополнительные возможности для реализации новых отраслевых задач, так как концентрация ресурсов учреждений повысит эффективность решений технических и бюджетных вопросов. «Все это в итоге позволит сформировать оптимальную систему управления государственным имуществом в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства с учетом административных границ субъектов РФ»,— подчеркнули в ведомстве. В ФКУ добавили, что процесс оптимизации региональных подразделений не скажется на качестве дорожных работ, а организационно-штатные мероприятия будут проводиться в соответствии с трудовым законодательством РФ.

Процедура реорганизации территориального подразделения Росавтодора — ФКУ «Упрдор Прикамье» — началась 28 октября текущего года. Управление занимается содержанием федеральных трасс Пермского края, Республики Коми, Удмуртии и Кировской области. Местные дорожные сети перейдут под управление ФКУ «Уралуправтодор» Свердловской области, филиал которого ранее уже управлял федеральными автотрассами в Перми — до 2017 года. При этом федеральные дороги Удмуртии и Кировской области станут подведомственными ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» в Республике Татарстан. Расформирование «Упрдор Прикамье» является частью масштабной реорганизации региональных структур Росавтодора, проводимой по всей стране.