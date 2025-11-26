Тринадцатилетнюю девочку подозревают в убийстве матери на Ковалевской улице

Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту убийства женщины (ч. 1 ст. 105 УК РФ) в Красногвардейском районе города.

Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

Как сообщили в региональном ГСУ СКР, 26 ноября в квартире дома на Ковалевской улице было обнаружено тело женщины с колото-резаной раной шеи.

В настоящий момент следователи проводят осмотр места происшествия и проводят необходимые экспертизы. На причастность к совершенному преступлению проверяется 13-летняя дочь потерпевшей, уточнили в ведомстве. О ходе расследования будет доложено в центральный аппарат СК России.

Предварительно установлено, что после убийства матери девочка-подросток могла устроить пожар на кухне и покинуть квартиру через окно. При этом правоохранителям она заявляла, что в жилище якобы ворвался незнакомец, который убил ее мать, порезал руку школьнице, устроил пожар и убежал. Сейчас девочка находится в больнице.

Андрей Цедрик