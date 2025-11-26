В Самарской области 3 тыс. жителей ЖК «Солнечный» 2 месяца терпели проблемы с водой

Около 3 тыс. жителей ЖК «Солнечный» в сельском поселении Подстепки два месяца испытывали проблемы с холодной водой из-за неотремонтированных коммуникаций. Об этом сообщила прокуратура.

Проблемы начались в октябре 2025 года после аварии на старой скважине. Это привело к ограничению водоснабжения. Прокуратура установила, что местные власти бездействовали, и глава сельского поселения Олег Зюзин получил представление. В отношении него было возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ.

После этого чиновники пробурили новую скважину. В настоящее время проблемы с водой решены.

Георгий Портнов