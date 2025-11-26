В Саратове директор фирмы пойдет под суд за уклонение от уплаты налогов

В Саратове суд рассмотрит в отношении директора одной из организаций уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и сокрытии денежных средств, предназначенных для погашения налоговой недоимки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

По версии следствия, по состоянию на август 2023 года у возглавляемой фигурантом фирмы образовалась недоимка по налогам более 34 млн руб. При этом организация имела возможность погасить задолженность. С сентября 2023 по апрель 2024 года фигурант осуществлял расчеты через счета третьих лиц.

На стадии предварительного следствия директор в полном объеме возместил ущерб в размере свыше 34 млн руб. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд на рассмотрение.

Павел Фролов