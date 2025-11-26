В Оренбуржье после внесения представления ликвидировали площадку отходов нефтегазодобычи

В Первомайском районе природоохранная прокуратура внесла представление директору организации, по итогам рассмотрения которого общество ликвидировало полигон нефтешламов и исключило сведения о площадке из реестра лицензий, сняло объект негативного воздействия с учета. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно данным надзорного ведомства, в границах муниципального образования «Володарский сельсовет» на участке была расположена технологическая площадка утилизации отходов нефтегазодобычи. На территории объекта были расположены навалы утилизированного грунта, по периметру водоотводной траншеи для сбора поверхностного стока была разрушена гидроизоляционная пленка. На въезде отсутствовало ограждение.

Эксплуатирующая организация не использовала объект более года, но меры для ликвидации площадки не предпринимала.

Руфия Кутляева