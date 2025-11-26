В Забайкалье введен режим ЧС из-за вспышки пастереллеза

Власти Забайкалья ввели режим ЧС регионального характера «в связи с выявлением очагов» острого инфекционного заболевания сельхозживотных — пастереллеза. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в регионе создан оперативный штаб под руководством и. о. вице-премьера Буянто Батомункуева.

На отдельных территориях края запрещены ввоз и вывоз животных, продажа мяса, молока и молочных продуктов. В зонах очагов заболевания ограничено перемещение граждан, «кроме персонала, привлеченного для ликвидации очагов». Для предотвращения распространения заболевания на границах Забайкалья планируется «организовать досмотр транспортных средств».

Уточняется, что пастереллез входит в перечень заболеваний, на случай которых предусмотрено страхование с господдержкой. Региональный оперштаб намерен провести оценку ущерба для последующих выплат компенсации. Отмечается также, что у людей это заболевание «регистрируется редко», а в Забайкалье ранее случаев пастереллеза у жителей «не фиксировалось».

Влад Никифоров, Иркутск