В Таганроге объявили траур по погибшим при ударе ВСУ

27 ноября объявлен в Таганроге Ростовской области днем траура по погибшим в результате удара беспилотников 25 ноября, сообщила мэр города Светлана Камбулова. На территории города приспустят флаги, учреждения культуры и местные телеканалы отменят развлекательные мероприятия и программы.

«Семьям погибших и пострадавших окажем необходимую помощь, в том числе психологическую»,— написала госпожа Камбулова в Telegram-канале.

Ночью 25 ноября российские силы ПВО сбили 16 беспилотников над Ростовской областью. В Таганроге и Неклиновском районе погибли три человека, еще девять получили ранения. Один из пострадавших был экстренно доставлен в Ростов. Четыре человека отказались от госпитализации.

В Таганроге в результате атаки были повреждены два многоквартирных дома, частное домовладение, здание колледжа, два промышленных предприятия и детский сад. У 15 жителей двухэтажного дома на Инструментальной улице полностью утрачено имущество. Еще два восстановить не смогут и снесут.

Полина Мотызлевская