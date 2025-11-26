Спикер Красновишерской думы вновь отправился на СВО

Председатель думы Красновишерского муниципального округа Михаил Острянский заключил контракт с Минобороны РФ. Как сообщает telegram-канал «На местах», с 24 ноября он находится в зоне спецоперации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Острянский

Фото: телеграм-канал «На местах» Михаил Острянский

Фото: телеграм-канал «На местах»

В 2023 году господин Острянский уже участвовал в спецоперации в составе подразделения частной военной компании.

Михаил Острянский был избран председателем думы Красновишерска осенью 2024 года. До этого он был заместителем главы муниципалитета, избирался депутатом Земского Собрания района, был начальником Красновишерского УВД.