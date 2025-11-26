С космодрома Плесецк запустили ракету-носитель «Ангара-1.2» с военными спутниками

Расчет воздушно-космических сил (ВКС) запустил с космодрома Плесецк в Архангельской области запустили ракету-носитель «Ангара-1.2» с космическими аппаратами в интересах Минобороны РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Состоявшийся накануне в 16:42 пуск и выведение космических аппаратов на орбиту прошли успешно, ракета-носитель принята на сопровождение средствами Главного испытательного космического центра, уточняется в сообщении.

Артемий Чулков