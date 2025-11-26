Режим повышенной готовности ввели из-за провала грунта на Мещере

Мэрия Нижнего Новгорода ввела режим повышенной готовности из-за провала грунта на проезжей части в районе дома №6 по улице Пролетарской Канавинского района. Режим действует с 15 октября 2025 года, говорится в постановлении администрации от 25 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Зона режима определена в 10 метрах от оси прохождения канализационного коллектора на участке длиной 20 м от колодца, расположенного на пересечении Пролетарской и Мещерского бульвара, в сторону улицы Бетанкура.

АО «ОКО» поручено оперативно провести аварийно-восстановительные работы.

Галина Шамберина