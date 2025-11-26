Путин поручил определить единые критерии выдачи статуса многодетной семьи

Президент Владимир Путин поручил утвердить единые подходы к установлению статуса многодетной семьи. Правительство до 1 марта 2026 года должно изучить критерии выдачи удостоверения о статусе. В частности, проверить механизмы выдачи удостоверения семьям, в которых родители прописаны в разных регионах.

По действующему законодательству, статус многодетной семьи присваивается по месту прописки, а не по месту фактического проживания. Он выдается семьям, воспитывающим троих и более несовершеннолетних детей. Это позволяет получать льготы до достижения старшим ребенком совершеннолетия или 23 лет, если он продолжает обучение на очной форме, включая учебу в вузе. В случае, если родители имеют прописку в разных регионах, то для получения удостоверения они вынуждены собирать документы в разных субъектах.

Проблема сбора документов поднималась на совещании президента с членами правительства 17 сентября. Тогда руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов рассказал об обращениях многодетных семей, у которых возникают такие трудности. «Я знаю, что были рекомендации со стороны Минтруда в регионы, но опять эти вопросы и поступали на вашу прямую линию, и продолжается проблема. Нужно, может быть, проактивную позицию занять <...> Можно было бы выдавать эти удостоверения и уже не собирать такое количество документов из разных субъектов Федерации»,— указывал тогда господин Кузнецов.

