ГК «Полис» инвестирует 2 млрд рублей в проект МФК возле Лиговского проспекта
АО «Банк Дом.РФ» предоставило ГК «Полис» проектное финансирование на сумму около 2 млрд рублей для строительства многофункционального комплекса (МФК) на Цветочной улице, д. 2 у Лиговского проспекта неподалеку от станции метро «Московские ворота».
Фото: Скриншот «Яндекс. Карты»
По данным «Делового Петербурга», участок площадью 0,2 га девелопер в 2022 году приобрел у ЗПИФ «Невка Капитал». Проект предусматривает 12 надземных этажей, эксплуатируемую кровлю и подземный паркинг на 56 машино-мест.
В общей сложности в новом МФК планируется представить 199 апартаментов различного формата площадью от 18 до 50 кв. м. Также в здании расположатся офисные помещения. Площадь будущего общественно-делового корпуса составит 11,3 тыс. кв. м, уточняет издание.