В Нововоронеже при поддержке атомщиков прошел финал регионального конкурса на лучший урок физики

В Нововоронеже на базе школы №1 состоялся финальный этап ежегодного конкурса методических разработок уроков физики «Атомные уроки» среди педагогов общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования Воронежской области.

Фото: Роман Пышкин

Конкурс проводится Институтом развития образования имени Н.Ф. Бунакова и Нововоронежской АЭС (филиал концерна «Росэнергоатом», входит в Госкорпорацию «Росатом») при поддержке Министерства образования Воронежской области.

Более 40 педагогов со всей области приняли участие в отборочном этапе. В финал вышло шесть из них. Учителя в формате открытого урока представили свои наработки экспертному жюри финального этапа в двух номинациях — «Методические разработки для обучающихся 9 классов» и «Урок к 80-летию атомной отрасли».

По условиям конкурса, при подготовке уроков конкурсанты должны были учитывать региональный компонент — наличие в содержании занятия информации о Нововоронежской АЭС, крупнейшего промышленного предприятия области. Во время открытых уроков школьники ближе познакомились с историей НВ АЭС, профессиями, которые востребованы в атомной энергетике и перспективами развития отрасли, узнали, почему технология водо-водяных энергетических реакторов является одной из самых безопасных в мире.

«Мы увидели, как искренне педагоги стараются заинтересовать детей естественными науками, как пытаются «зажечь искру» в детских сердцах, привить любовь к такому важному и нужному предмету, как физика. Они очень творчески подошли к разработке своих занятий и провели интересные уроки по атомной тематике, проводили квесты, викторины, игры»,— отметил председатель жюри конкурса, ведущий специалист Управления коммуникаций Нововоронежской АЭС Юрий Молоков.

«Конкурс я воспринимаю как уникальную площадку для профессионального роста, где мы прошли строгий, но справедливый отбор, пообщались с опытными методистами, экспертами из «Росатома». Самое ценное в таких образовательных конкурсах — это то, что нам дают возможность создавать что-то действительно значимое, а дети узнают о ведущих предприятиях региона. Проект стирает стереотип о «скучном атоме», показывая, как увлекательно можно говорить о науке и технологиях со школьниками»,— рассказала финалистка конкурса, учитель физики средней школы №1 села Бабяково (Нововусманский район Воронежской области) Алина Щеголева.

Всем финалистам вручили памятные подарки и сертификаты участников. Теперь членам жюри до конца года предстоит определить победителей конкурса.