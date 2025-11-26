В пятом туре Лиги чемпионов случилось сразу две сенсации. «Челси» в Лондоне разгромил «Барселону» (3:0), а «Манчестер Сити» на своем поле уступил «Байеру» из Леверкузена (0:2). За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hannah McKay / Reuters Фото: Hannah McKay / Reuters

От матча «Челси»—«Барселона» ждали обилия голов, но то, что забивать будет только клуб из Лондона, мало кто мог предположить. А хозяева начали очень бодро, отправив в ворота соперника два мяча за 22 минуты. Только вот арбитр оба взятия ворот отменил, усмотрев положение вне игры. Но игроки «Челси» были так заряжены, что это их не смутило. Более того, они порой не давали каталонцам перейти центр поля, и после очередной атаки игроки «Барсы» сами закатили мяч в свои ворота.

А когда в конце первого тайма Рональд Араухо схлопотал красную карточку, оставив сине-гранатовых вдесятером, поклонники «Барсы» совсем загрустили. После перерыва «Челси» забил еще три мяча, из которых арбитр засчитал два. Но победа со счетом 3:0 точно устроила поклонников лондонского клуба. А вот высокая линия обороны «Барсы», похоже, начинает доставлять проблемы наставнику команды Хансу-Дитеру Флику.

«Барселона» не только уступила с крупным счетом, но и не смогла забить ни одного мяча, что вполне можно назвать сенсацией. И в этот день не единственной, так как в Манчестере «Сити» уступил «Байеру» из Леверкузена (0:2). Этому, конечно, способствовал наставник британского клуба Хосеп Гвардиола, который не выпустил в стартовом составе ряд ключевых игроков, включая постоянно забивающего Эрлинга Холанда и вратаря Джанлуиджи Доннаруму. Наказание было жестким: в первом тайме гости повели в счете, а во втором Патрик Шик заставил комментатора Дениса Казанского буквально пропеть свою фамилию.

26 ноября в Лиге чемпионов в центре внимания, конечно же, будет матч «Арсенал»—«Бавария». Сложно пропустить встречу команд, которые пока только побеждают и находятся на первых строчках в турнирной таблице. Но сегодня также играет действующий победитель турнира «Пари Сен-Жермен». Команда Луиса Энрике принимает «Тоттенхэм», и здесь тоже может быть результативно. ПСЖ, конечно, явный фаворит, но если в победе парижан сегодня мало кто сомневается, то вот по поводу мадридского «Реала», который встречается в Греции с «Олимпиакосом», у некоторых экспертов есть сомнения.

Один из них — футбольный аналитик Константин Клещев: «Дома "Олимпиакос" очень неплохо играет с испанскими командами. В 16 матчах всего лишь два поражения. "Олимпиакос" ни разу не проигрывал "Реалу" дома. Тем более что "Реал" в ноябре выглядит не очень сильным, хотя идет на первом месте в Ла Лиге. Всего лишь одна победа, две ничьи и поражение. И поэтому я думаю, "Олимпиакос" может рассчитывать даже и на успех».

И, конечно, не стоит забывать про игру «Атлетико»—«Интер». Все-таки миланский клуб, так же как «Арсенал» и «Бавария», пока только побеждает. Так что среди матчей, которые стартуют в 23:00, есть из чего выбрать. Впрочем, даже в первом слоте, где игры начинаются 20:45, с выбором могут быть сложности. Дело в том, что в это время «Монако» с Александром Головиным сыграет на выезде против кипрского «Пафоса», а «Кайрат» из Казахстана, за которым в России многие следят, также в гостях встретятся с «Копенгагеном».

Владимир Осипов