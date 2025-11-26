В Тольятти предложили создать экопарковки
Депутаты и чиновники Тольятти рассматривают возможность обустройства экопарковок на внутриквартальных и придомовых территориях в городе. С инициативой создания соответствующей программы выступил мэр Илья Сухих на заседании городской думы. Об этом сообщил глава города.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Инициатива направлена на решение проблемы нехватки парковочных мест, особенно в старых кварталах города. Илья Сухих отметил, что количество автомобилей в Тольятти растет, и необходимо согласовать действия депутатов для эффективного распределения бюджетных средств.
Глава города предложил направить часть средств на расширение парковочных пространств и создание экопарковок. Илья Сухих подчеркнул, что эта задача станет приоритетной в 2026 году. Также планируется приобрести прибор для автоматической фиксации нарушений парковки.
Экопарковка представляет собой территорию для парковки транспорта, засеянную газонной травой и укрепленную газонной решеткой.