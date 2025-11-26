В Тольятти предложили создать экопарковки

Депутаты и чиновники Тольятти рассматривают возможность обустройства экопарковок на внутриквартальных и придомовых территориях в городе. С инициативой создания соответствующей программы выступил мэр Илья Сухих на заседании городской думы. Об этом сообщил глава города.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Инициатива направлена на решение проблемы нехватки парковочных мест, особенно в старых кварталах города. Илья Сухих отметил, что количество автомобилей в Тольятти растет, и необходимо согласовать действия депутатов для эффективного распределения бюджетных средств.

Глава города предложил направить часть средств на расширение парковочных пространств и создание экопарковок. Илья Сухих подчеркнул, что эта задача станет приоритетной в 2026 году. Также планируется приобрести прибор для автоматической фиксации нарушений парковки.

Экопарковка представляет собой территорию для парковки транспорта, засеянную газонной травой и укрепленную газонной решеткой.

Георгий Портнов