В Уфе арестовали чиновника из регионального министерства промышленности

В Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела административно-технического обеспечения и лицензирования регионального министерства промышленности, энергетики и инноваций Марата Галиева. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Башкирии, ему вменяют вымогательство и получение взятки (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Следствие считает, что чиновник отвечал за исполнение договоров на изготовление барельефа и подготовку видеоматериалов для мероприятия (какого именно, в пресс-релизе не говорится) и потребовал от подрядчика 100 тыс. руб. за помощь в приемке работ.

После того, как господин Галиев получил первый транш взятки в 50 тыс. руб., его задержали оперативники Управления ФСБ.

«В настоящее время по месту его жительства и работы проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела»,— отмечают в пресс-службе СУ СКР. По ходатайству следователей он арестован.

Идэль Гумеров