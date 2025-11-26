Работники ООО «Башкирэнерго» отмечены наградами Минэкологии РБ
24 ноября в министерстве природопользования и экологии РБ наградили активистов, участвующих в мероприятиях по охране природы и улучшению экологической обстановки региона. Среди них работники ООО «Башкирэнерго»: начальник отдела экологической безопасности Елена Филиппова, ведущие инженеры по экологической безопасности ИАП Елена Иванова, ПО «УГЭС» Евгения Валеева, ПО «ИТиС» Зилия Абдуллина. Все они внесли значительный вклад в развитие экологически устойчивых практик.
Фото: ООО «Башкирэнерго»
Благодарственные письма министерства им вручил глава ведомства Нияз Фазылов, отметивший высокий уровень профессионализма энергетиков и преданность делу защиты окружающей среды.
Это событие подчеркивает важность совместных усилий бизнеса и власти в реализации мер по защите окружающей среды, а также служит примером успешного взаимодействия государства и предприятий в сфере экологии.
