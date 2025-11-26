В Забайкалье за первого ребенка будут выплачивать 1 млн руб.

Власти Забайкалья анонсировали принятие новой меры поддержки молодых семей — выплату в размере 1 млн руб. при рождении первого ребенка. Мера, разработанная краевым минсоцзащиты, начинает действовать с 1 января 2026 года и распространяется на жителей края в возрасте от 18 до 25 лет, сообщает пресс-служба регионального парламента. Федеральный материнский капитал на первого ребенка в 2025 году, напомним, составляет 690 тыс. руб.

Деньги можно направить на первый взнос по ипотеке или погашение ранее взятого жилищного кредита. Уточняется, что первоначальный вариант инициативы предполагал выплату в 100 тыс. руб., однако губернатор Забайкалья Александра Осипова посчитал такой размер «недостаточным для решения демографической проблемы». Ожидается, что расходы регионального бюджета на эти выплаты составят около 1,8 млрд руб.

Кроме того, с 2027 года в Забайкалье планируют принять аналогичную меру поддержки при рождении второго и последующих детей. Выплата в 1 млн руб. в этом случае будет распространяться на родителей в возрасте от 26 лет.

По информации властей Забайкалья, снижение численности населения в регионе наблюдается с 2018 года. В начале 2025 года в регионе проживало 983,8 тыс. человек — на 600 меньше, чем годом ранее.

Влад Никифоров, Иркутск