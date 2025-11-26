Умер создатель «Тополя» и «Искандера» Валериан Соболев

Разработчик пусковых комплексов «Тополь» и «Искандер» Валериан Соболев умер в Волгограде в возрасте 87 лет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на друга семьи конструктора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валериан Соболев (фото 2001 года)

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ Валериан Соболев (фото 2001 года)

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Валериан Соболев родился в 1938 году в Сталинграде (ныне — Волгоград). Окончил Сталинградский механический институт, впоследствии работал на Волгоградском тракторном заводе, позднее — на заводе бурового оборудования «Баррикады», где занимал должности от инженера до главного конструктора. В начале 1990-х создал ЦКБ «Титан», параллельно находился на госслужбе как замглавы администрации Волгоградской области. С середины 90-х работал в научно-инжиниринговых и производственных компаниях.

В числе разработок конструктора — пусковые установки ракетных комплексов с межконтинентальными баллистическими ракетами «Темп-2С», «Пионер» и модификаций. Валериан Соболев — доктор технических наук, профессор, автор более 100 научных работ и обладатель многочисленных авторских свидетельств на изобретения. Лауреат Госпремии СССР и Ленинской премии, был награжден орденом Трудового Красного Знамени.