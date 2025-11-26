Жителя Барнаула осудят за захват заложника и стрельбу по силовикам

В Алтайском крае в суд направлено уголовное дело в отношении жителя Барнаула, обвиняемого в захвате заложника (ч. 2 ст. 206 УК РФ) и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ). Об этом сообщает СУ СКР региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фигурант дела по решению суда отбывал наказание в виде принудительных работ за кражу. По версии следствия, в октябре 2024 года он не явился в исправительный центр и был объявлен в федеральный розыск. В декабре того же года осужденного силовики нашли в лесном массиве в районе Борзовой Заимки в Барнауле. При попытке задержания злоумышленник взял в заложники свою жену и несколько раз выстрелил в сторону оперативников. Ранение получили сотрудник ГУФСИН и полицейский.

Уточняется, что житель Барнаула уже был судим за преступления имущественного характера и против половой неприкосновенности.

Александра Стрелкова