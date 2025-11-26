Надзор добился появления четырех бесплатных точек Wi-Fi в Аткарске

В Аткарске Саратовской области для граждан оборудовали бесплатные точки Wi-Fi благодаря принятым прокураторой мерам. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки по обращению местного жителя прокуратура выяснила, что в нарушение закона администрация Аткарского района бездействовала в части создания и функционирования бесплатных точек Wi-Fi в городе. Также не инициировалось проведение прочих мероприятий, включая утверждение муниципальной программы в целях обеспечения бесперебойного предоставления услуг связи населению.

По итогам проверки прокуратура внесла представление главе администрации района. На сегодняшний день в Аткарске оборудованы четыре бесплатные точки Wi-Fi.

Павел Фролов