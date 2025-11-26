Осужденный чиновник заслужил свой крест

Как стало известно “Ъ”, бывший глава столицы Приморья Олег Гуменюк, приговоренный к 12 годам лишения свободы за взятки, освобожден от наказания. Произошло это после получения им боевой награды в штурмовом подразделении. Теперь бывший фигурант продолжает службу обычным бойцом.

Адвокат бывшего градоначальника Александр Китаев сообщил “Ъ”, что его подопечный отмечен наградой за участие в СВО. «Олег Владимирович за доблесть в зоне проведения специальной военной операции получил государственную награду, знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест четвертой степени. А в соответствии со ст. 80.2 УК РФ гражданин, находящийся на военной службе в зоне СВО, освобождается от наказания после получения госнаграды»,— пояснил адвокат Китаев.

Он не уточнил дату награждения Олега Гуменюка. «В настоящее время он продолжает нести службу в зоне СВО, но уже в обычной армейской части, а не в подразделении "Шторм Z" для бывших заключенных»,— добавил защитник.

Олег Гуменюк, по его информации, за время прохождения службы получил ранение, но уже восстановился.

В объединенной пресс-службе судебной системы Приморья “Ъ” подтвердили информацию об освобождении Олега Гуменюка от наказания «в связи с получением госнаграды». В ведомстве добавили, что 24 ноября Ленинский райсуд Владивостока удовлетворил ходатайство защиты и отменил обеспечительные меры, ранее наложенные на имущество экс-мэра. Адвокат Китаев пояснил, что речь идет о недвижимости его подзащитного.

Напомним, 18 января 2023 года Ленинский райсуд Владивостока признал бывшего градоначальника Гуменюка виновным во взяточничестве на общую сумму 38 млн руб. и приговорил к 16 годам 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу в размере 150 млн руб. Приморский краевой суд, рассмотрев апелляционную жалобу защиты, смягчил наказание экс-мэру до 12 лет колонии строгого режима. Бывший чиновник вину не признал.

В январе прошлого года стало известно, что Олег Гуменюк заключил контракт с Минобороны и направлен в зону проведения специальной военной операции.

Олег Гуменюк исполнял обязанности мэра Владивостока с декабря 2018 года, а затем был избран главой города местной думой в марте 2019 года. 18 мая 2021 года он ушел в отставку с поста главы Владивостока, после того как полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев высказал ему претензии по качеству ремонта детского технопарка, а губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что работа мэра не удовлетворяет жителей.

Алексей Чернышев, Владивосток