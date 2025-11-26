В Астрахани председатель ТСЖ пойдет под суд за мошенничество при капремонте

В Астрахани суд рассмотрит в отношении 59-летней председателя товарищества собственников жилья (ТСЖ) уголовное дело о мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Следствие возбудило дело после подачи представителем ТСЖ многоквартирного дома в Трусовском районе заявления. Со слов женщины, председатель похитила выделенные на ремонт подъездов деньги.

Выяснилось, что фигурантка под видом выполнения капремонта подъездов заключила от имени собственников дома договор на проведение этих работ с фирмой, единственным учредителем и гендиректором которой она является. После этого она перевела с банковского счета ТСЖ в адрес подрядчика свыше 135 тыс. руб. и потратила 104 тыс. руб. из них на личные нужды.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение. Председателю ТСЖ грозит до шести лет лишения свободы.

Павел Фролов