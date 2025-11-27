Бывшему крупному дорожному подрядчику сменили конкурсного управляющего

Конкурсным управляющим пермского ООО «Дортехинжиниринг» назначен член Уральской саморегулируемой организации арбитражных управляющих Дмитрий Кайкы. Информация об этом была опубликована в «СПАРК-Интерфакс» 24 ноября. С февраля этого года лицом, имеющим право действовать без доверенности в рамках банкротства компании, был Олег Егерев.

По данным ЕФРСБ, господин Кайкы управляет процессом банкротств различных юридических и физических лиц, в том числе в Свердловской и Тюменской областях.

ООО «Дортехинжиниринг» зарегистрировано в 2013 году. До этого компания была частью ГК «Пермавтодор». Ранее «Дортехинжиниринг» в масштабах Пермского края был крупным подрядчиком на рынке строительства и ремонта дорог, в том числе в центре Перми. В августе 2022 года с заявлением о признании несостоятельным в суд обратилось само общество, на тот момент его долги составляли около 555 млн руб. В период наблюдения сумма требований реестровых кредиторов выросла до 755,6 млн руб. По итогам 2022 года общество отчиталось о чистом убытке в размере свыше 300 млн руб.