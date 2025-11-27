Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бывшему крупному дорожному подрядчику сменили конкурсного управляющего

Конкурсным управляющим пермского ООО «Дортехинжиниринг» назначен член Уральской саморегулируемой организации арбитражных управляющих Дмитрий Кайкы. Информация об этом была опубликована в «СПАРК-Интерфакс» 24 ноября. С февраля этого года лицом, имеющим право действовать без доверенности в рамках банкротства компании, был Олег Егерев.

По данным ЕФРСБ, господин Кайкы управляет процессом банкротств различных юридических и физических лиц, в том числе в Свердловской и Тюменской областях.

ООО «Дортехинжиниринг» зарегистрировано в 2013 году. До этого компания была частью ГК «Пермавтодор». Ранее «Дортехинжиниринг» в масштабах Пермского края был крупным подрядчиком на рынке строительства и ремонта дорог, в том числе в центре Перми. В августе 2022 года с заявлением о признании несостоятельным в суд обратилось само общество, на тот момент его долги составляли около 555 млн руб. В период наблюдения сумма требований реестровых кредиторов выросла до 755,6 млн руб. По итогам 2022 года общество отчиталось о чистом убытке в размере свыше 300 млн руб.