Глава краевого минэка рассказала депутатам заксобрания о реализации инвестполитики в регионе

Министр экономического развития и инвестиций Пермского края Татьяна Чуксина представила членам комитета по промышленности, экономической политике и налогам заксобрания ключевые стратегические документы региона и рассказала о том, какие инструменты власти используют для формирования благоприятного инвестиционного климата и стабильного роста экономики. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Одним из базовых документов для экономики региона является новая Стратегия социально-экономического развития Пермского края до 2035 года. В документе прописаны шесть приоритетных направлений: развитие традиционных промышленных отраслей, усиление креативной экономики, продвижение туризма, развитие человеческого потенциала, зеленой экономики и пространственное развитие. Для этих сфер создана инфраструктура поддержки, работа которой обеспечивается профильными министерствами и институтами развития.

Второй основой инвестиционной политики является Региональный инвестиционный стандарт — единая федеральная система правил взаимодействия с инвесторами. Пермский край стабильно входит в число регионов, демонстрирующих высокое качество внедрения этого стандарта. В 2024 году федеральный стандарт был дополнен новыми элементами — инвестиционными предложениями, механизмом обратной связи и бережливыми технологиями. На Инвестиционном портале размещен сборник инвестиционных предложений в сферах промышленности, спорта, туризма и образования. Механизм обратной связи уже доказал эффективность: с сентября 2024 года рассмотрено 16 обращений бизнеса. Важным элементом инфраструктуры стал инвестиционный комитет, работающий на базе совета по предпринимательству. Это площадка для открытого диалога между инвесторами и властью, на которой более двух третей состава представляет бизнес-сообщество.

Значимую роль в развитии экономики Пермского края играют инструменты поддержки предпринимателей. Важнейшую роль в этом играют приоритетные инвестиционные проекты. Сегодня в реестре краевых властей 125 таких проектов — это более чем в 2,5 раза больше, чем в 2021 году. Агентство инвестиционного развития, работающее по принципу «одного окна», сопровождает все проекты, требующие внимания региона. Все это позволяет успешно открывать новые производства, расширять действующие мощности, реализовывать социальные инициативы. Серьезным стимулом для инвесторов в Прикамье остаются специальные инвестиционные контракты (СПИК). В регионе действует 14 СПИК — их совокупный объем инвестиций превышает 730 млрд руб., а число новых рабочих мест превышает 7,3 тыс. Контракты реализуются в химической промышленности, машиностроении, металлургии, пищевой промышленности и нефтедобыче, включая крупные проекты компаний «Уралкалий», «Еврохим» и Верхнекамской калийной компании.

Активно развивается в Пермском крае и государственно-частное партнерство: реализуется 98 проектов ГЧП с долей частных инвестиций 65%. Наиболее востребованной формой остаются концессионные соглашения, в том числе в сфере ЖКХ, спорта и социальной инфраструктуры. Значительную роль играют преференциальные режимы. Технопарк Morion Digital объединяет 68 высокотехнологичных компаний — от стартапов до крупных корпораций. Действующие территории опережающего развития «Чусовой» и «Нытва» предлагают резидентам налоговые льготы и льготные условия аренды земли. Индустриальный парк «Култаево» привлек более 0,5 млрд руб. инвестиций только в первом полугодии 2025 года, а созданная ОЭЗ «Пермь» усиливает позиции региона в промышленно-производственном секторе.

Существенный вклад в экономику Пермского края вносит агропромышленный комплекс. В 2025 году в этой сфере завершено 43 проекта, связанных с модернизацией животноводства, птицеводства, переработки и хранения зерна. Общий объем вложенных средств составил 3,8 млрд руб., субсидий — 540,9 млн руб. Реализация проектов позволит увеличить производство молока на 49,3 тыс. тонн в год, мощности по хранению зерна — на 13 тыс. тонн, а производство яиц вырастет на 150 млн штук к 2028 году.

Туристическая отрасль Прикамья также демонстрирует инвестиционный рост. За два года поддержано 57 проектов в 16 муниципалитетах, на их реализацию направлено 383,5 млн руб. государственной поддержки и привлечено 475 млн руб. внебюджетных инвестиций. Создано 618 новых мест размещения для туристов, развивается придорожный сервис. Совместно с корпорацией «Туризм.РФ» развивается курорт «Губаха», идет реконструкция отеля на ул. Окулова в Перми. Их совокупная стоимость превышает 5 млрд руб.

По итогам проведенной работы Пермский край демонстрирует устойчивые результаты: на 1,5 трлн руб. вырос валовой региональный продукт, значительно расширился портфель инвестпроектов. Прикамье ежегодно входит в топ-20 регионов России по объему инвестиций в основной капитал, а средняя заработная плата достигла 80,3 тыс. руб.

«Создание комфортного инвестиционного климата — это фундамент развития региона. Для бизнеса это возможность реализовывать проекты быстрее и увереннее, для муниципалитетов — новые рабочие места и инфраструктура, для жителей — повышение качества жизни. Мы последовательно развиваем инструменты поддержки и будем продолжать формировать условия, в которых Пермский край становится одним из самых привлекательных регионов страны для инвесторов»,— подчеркнула Татьяна Чуксина.