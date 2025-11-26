Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Возбуждено уголовное дело после стрельбы в ночном клубе Новосибирска

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) по факту стрельбы в ночном клубе. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, сообщили «Ъ-Сибирь» в ГУ МВД региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Конфликт произошел ночью 22 ноября в заведении «Небар». По данным местных СМИ, неизвестные открыли стрельбу по толпе отдыхающих. Предварительно, перед стрельбой произошла потасовка между двумя компаниями мужчин. Три человека якобы получили травмы.

Личности нападавших устанавливаются.

Александра Стрелкова

