Возбуждено уголовное дело после стрельбы в ночном клубе Новосибирска
В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) по факту стрельбы в ночном клубе. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, сообщили «Ъ-Сибирь» в ГУ МВД региона.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Конфликт произошел ночью 22 ноября в заведении «Небар». По данным местных СМИ, неизвестные открыли стрельбу по толпе отдыхающих. Предварительно, перед стрельбой произошла потасовка между двумя компаниями мужчин. Три человека якобы получили травмы.
Личности нападавших устанавливаются.