Пермский радиохолдинг консолидирует активы

ООО «РМГ Пермь», ведущее деятельность в области радиовещания, вошло в процедуру реорганизации. Согласно данным, опубликованным в «СПАРК-Интерфакс» 24 ноября, общество будет присоединено к ООО «Граммофон Пермь». Обе радиостанции ранее входили в холдинг «Авторадио-ТВ», а сейчас принадлежат «Русской медиагруппе» (РМГ).

В начале июня стало известно о возможной покупке пермских радиостанций. «Русская медиагруппа», владеющая ООО «РМГ Пермь» и ООО «Граммофон-Пермь», может продать их тульской медиагруппе «Медиа траст», принадлежащей бывшему топ-менеджеру «Газпром-медиа» и Росгосцирка Владимиру Шемякину. Сам он создал в Перми ООО «Медиа траст Пермь», а его бизнес-партнер Татьяна Кучевасова уже возглавила пермские «дочки» филиалов РМГ.

АО «Русская медиагруппа» в Перми владеет радиостанциями, в 1990-е годы входившими в холдинг «Авторадио-ТВ» («Русское радио Пермь», «Монте-Карло», ДФМ, «Хит ФМ Пермь» и «Радио Максимум Пермь»). Холдинг имеет собственную вышку для радиовещания. По данным Роскомнадзора, лицензия на право вещания местных радиостанций РМГ выдана до 26 января 2027 года. Лицензиатом числится ООО «РМГ Пермь».