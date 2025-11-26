Арбитражный суд зарегистрировал иск подрядчика к пермскому производителю компонентов для авиадвигателей

Арбитражный суд Пермского края зарегистрировал иск ООО «РусРазвитие» к АО «Пермский завод “Машиностроитель”». Об этом свидетельствует информация, опубликованная в картотеке дел 19 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, минувшим летом арбитражный суд принял к производству исковое заявление АО «Пермский завод “Машиностроитель”» к ООО «РусРазвитие». Истец пытается взыскать с ответчика 26,024 млн руб. неустойки за период с 16 марта по 16 мая этого года, а также с 17 мая по дату вынесения решения суда.

В августе «Ъ-Прикамье» сообщал, что ООО «РусРазвитие» реализовало проект строительства производственного здания для Пермского завода «Машиностроитель». В его основе лежит задача отказаться от зарубежных комплектующих и использовать отечественные. Так, был построен комплекс площадью 11 тыс. кв. м, в котором объединились производственные и административно-бытовые зоны. Это оптимизировало логистику, и производительность предприятия выросла на 40%.

АО «Пермский завод “Машиностроитель”» входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». Предприятие выпускает компоненты для летательных и космических аппаратов.

—