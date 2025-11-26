Под Саратовом прокуратура добилась восстановления более 400 м дорожного полотна

В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области восстановили свыше 400 м дорожного полотна благодаря принятым прокуратурой мерам. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выявила выбоины и просадки дорожного полотна на 13 участках автодороги «Базарный Карабулак — Казанла — Новая Жуковка». Надзорное ведомство указало на реальную угрозу безопасности участников движения.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура внесла представление главе Базарно-Карабулакского района. К настоящему времени работы выполнены — восстановлено свыше 400 м дорожного покрытия.

Павел Фролов