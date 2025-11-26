Заксобрание края делегировало в состав Общественной палаты трех новых представителей

Комитет краевого парламента по государственной политике и местному самоуправлению одобрил 12 кандидатур от Законодательного собрания Пермского края в новый состав краевой общественной палаты, сообщает пресс-служба краевого парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Свои места в составе палаты сохранят девять человек: муфтий Пермского края Анвар Аблаев, протоиерей Игорь Ануфриев, директор АНО «Спортивный клуб айкидо “Династия”» Денис Гатаулин, председатель правления Профессионального медицинского сообщества Пермского края, завкафедрой ПГМУ Юлия Каракулова, председатель региональной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Надежда Максютенко, председатель краевого общества инвалидов Надежда Романова, председатель краевого общества «Национально-культурная автономия татар Пермского края» Халил Фарвазетдинов, председатель исполкома Пермского краевого отделения «Боевое братство» Ирик Шигабутдинов, директор филиала ВГТРК «ГТРК Пермь» Игорь Южанинов.

В состав палаты войдут новые представители: участник СВО, ветеран боевых действий, участник региональной программы «Герои Прикамья» Дмитрий Вилисов, председатель ПРОО «НАСМНОГО», координатор федерального проекта Партии «Единая Россия» «Крепкая семья» в Пермском крае Ирина Ермакова, начальник бюро АО «Пермский завод “Машиностроитель”» Кирилл Шайдулин.

В седьмой состав палаты от заксобрания не вошли: президент союза «Пермская торгово-промышленная палата» Вячеслав Белов, председатель Пермской краевой территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации Зоя Галайда и замдиректора Центра трансфера технологий ФГАОУ ВО «ПНИПУ» Александр Николаев.

Общественная палата состоит из 36 членов: 12 человек утверждаются губернатором, 12 — заксобранием; после этого члены палаты, утвержденные органами власти, выбирают оставшихся 12 человек из числа предложенных общественными организациями, зарегистрированными на территории Прикамья. Срок полномочий палаты составляет три года. На прошлой неделе был представлен список в состав общественной палаты от губернатора Пермского края.