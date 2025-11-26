Трамп прокомментировал стенограмму разговора Уиткоффа и Ушакова

Президент США Дональд Трамп заявил, что представленная Bloomberg стенограмма диалога американского спецпосланника Стива Уиткоффа и помощника президента России Юрия Ушакова — «стандартная форма переговоров». Он прокомментировал публикацию Bloomberg в интервью The Wall Street Journal.

«Это обычное дело. Я полагаю, что он говорит то же самое Украине. Эта война может продолжаться годами. У России гораздо больше людей и солдат. Если Украина сможет заключить сделку, это будет хорошо для обеих сторон. Украина намного меньше», — заявил господин Трамп.

Bloomberg приводит цитаты из разговора спецпосланника США и помощника президента РФ:

— Я бы принял это решение и просто повторил, что вы поздравляете президента с этим достижением, что вы его поддержали, что вы уважаете его как человека мира и что вы действительно рады, что это произошло. Я сказал президенту, что Российская Федерация всегда хотела мирного соглашения. Я сказал президенту, что верю в это, — якобы предложил Стив Уиткофф.

— Стив, согласен с тобой, он (президент России Владимир Путин — “Ъ”) скажет, что мистер Трамп — настоящий миротворец и так далее, — якобы ответил Юрий Ушаков.

25 ноября Bloomberg опубликовал две стенограммы телефонных разговоров чиновников. Первая – переговоры господина Уиткоффа и господина Ушакова от 14 октября, передает агентство. Вторая – диалог Юрия Ушакова и главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева от 29 октября. Сам господин Дмитриев сообщил в соцсети Х, что стенограмма — фейк.