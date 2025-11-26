Участника банды «Братские» приговорили к 12 годам за расстрел конкурентов

К 12 годам колонии строгого режима суд приговорил участника иркутской группировки «Братские», признав его виновным в бандитизме (ч. 2 ст. 209 УК РФ), убийстве (ст. 105 УК РФ), покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК РФ), а также незаконном хранении оружия и взрывных устройств (ст. 222.1 и ст. 222 УК РФ). Об этом рассказали в Генпрокуратуре РФ, отметив, что для объективного рассмотрения дело было передано в Кемеровский областной суд.

По материалам дела, в мае 2003 года на территории Усть-Кутского района Иркутской области обвиняемый, который входил в банду «Братские», участвовал в «разборке» за сферы влияния с группировкой «Королевские». В соответствии с распределенными ролями он произвел несколько выстрелов из автомата по двум автомобилям, в которых находились шесть участников конкурирующей ОПГ, трое из них были убиты.

С бандой «Братские» было покончено в декабре 2023 года. Ее участников задержали, имеющийся у них арсенал изъяли. В отношении остальных членов банды расследование продолжается.

