Житель Ворсмы отдал мошенникам 4 млн рублей под угрозой обвинения в госизмене

Полиция возбудила уголовное дело об особо крупном мошенничестве по заявлению жителя Ворсмы, который перевел неизвестным 4 млн руб. под угрозой уголовной ответственности за госизмену. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

По данным следствия, потерпевшему позвонил неизвестный и рассказал ему о посылке, которую должен доставить курьер. Для ее получения необходимо было сообщить «код подтверждения». Позднее жертве снова позвонили и убедили в том, что аферисты якобы получили данные к порталу госуслуг. Потерпевшему угрожали уголовным делом из-за того, что личные данные могут быть использованы для оформления кредитов для недружественной страны.

В итоге житель Ворсмы оформил два кредита и вместе с личными накоплениями перевел на «безопасный счет». Полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.

Владимир Зубарев