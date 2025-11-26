HH.ru: Башкирия на четвертом месте по перспективам трудоустройства

Башкирия по итогам третьего квартала этого года находится на четвертом месте в рейтинге регионов по перспективности трудоустройства, сообщает пресс-служба hh.ru. (67,2 балла). В республике медианная предлагаемая зарплата по итогам третьего квартала составляет 83,8 тыс. руб., что «значительно превышает прожиточный минимум для трудоспособного населения — 15,8 тыс. руб.», отмечается в сообщении. Также, по словам составителей рейтинга, уровень безработицы в регионе остается одним из самых низких — 1,7%, при этом конкуренция на рынке труда умеренная — 7,1 резюме на вакансию. Только 7,8% соискателей из Башкирии ищут работу за пределами региона. Это «подчеркивает высокую приверженность жителей местному рынку труда и устойчивые условия для профессионального развития», отмечается в пресс-релизе.

Первые три места в рейтинге занимают Татарстан, Забайкальский край и Амурская область.

В Татарстане (68 баллов) медианная зарплата (81,1 тыс. руб.) в несколько раз превышает прожиточный минимум (15,1 тыс. руб.). Уровень безработицы составляет 1,7%, подавляющее большинство жителей (92,3%) предпочитают строить карьеру в родном регионе.

В Забайкальском крае (67,6 балла) одна из самых высоких медианных зарплат в стране (112,8 тыс. руб.). При этом край демонстрирует низкую «миграционную активность» в поисках работы — 93% соискателей ищут вакансии внутри региона.

В Амурской области (67,3 балла) отмечается низкий уровень безработицы (1,2%) и достаточно высокий уровень медианного дохода (101,8 тыс. руб.).

Москва занимает в рейтинге 31 место (63,1 балла), Санкт-Петербург — 23 место (63,9 балла), хотя и сохраняют позиции центров с самыми высокими зарплатными предложениями.

Майя Иванова