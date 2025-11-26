В Саратовской области ущерб Волге от затонувшего плавсредства оценили в 500 тыс.

Саратовская межрайонная природоохранная прокуратура выявила загрязнение Волги нефтепродуктами. Об этом сообщает пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Надзорное ведомство обнаружило загрязнение акватории Волги нефтепродуктами в Саратовском водохранилище вблизи Хвалынска в ходе проверки информации, опубликованной в сети. Причиной произошедшего стало затонувшее плавсредство.

Специалисты оценили причиненный водному объекту ущерб на сумму более 500 тыс. руб. Природоохранный прокурор внес собственнику судна представление с требованием поднять плавсредство и возместить ущерб. Надзорное ведомство поставило на контроль устранение нарушений закона.

Павел Фролов