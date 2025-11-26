Умерла жена британского миллиардера Ричарда Брэнсона

Жена британского миллиардера, владельца космической компании Virgin Galactic Ричарда Брэнсона Джоан Темплмэн умерла в возрасте 80 лет. Об этом предприниматель сообщил в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Она была моим лучшим другом, моей поддержкой, моей путеводной звездой, целым миром для меня», — написал предприниматель. Он отметил, что в течение полувека супруга была его партнером по бизнесу, стала «лучшей мамой и бабушкой» для их детей и внуков. Причину смерти жены господин Брэнсон не уточнил.

Джоан Темплмэн была второй женой бизнесмена (первый брак в 1970-е годы продлился несколько лет, в нем не было детей). В 1979 году у пары родилась дочь, но ребенок умер через несколько дней. В 1981 году родилась вторая дочь, в 1985-м — сын. Пара поженилась в 1989 году на частном острове бизнесмена Некер в составе Британских Виргинских островов.