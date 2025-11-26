В Москве задержаны подозреваемые в вымогательстве у раненых ветеранов СВО

Сотрудники МВД совместно с ФСБ задержали двоих подозреваемых в вымогательстве 1,3 млн руб. у раненых ветеранов СВО. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В полицию обратился участник СВО, который проходил лечение в медорганизации после боевого ранения. Военнослужащий рассказал, что ему угрожали неизвестные. Под предлогом принудительной выписки из стационара и отправки на фронт у мужчины потребовали 1 млн руб. наличными. Злоумышленников задержали при передаче денег. Во время обысков у них нашли банковские карты, электронные носители информации и два предмета, «конструктивно схожих с пистолетами».

Позднее стало известно об еще одном случае вымогательства: аналогичным образом требовали 300 тыс. руб. у другого ветерана СВО, находящегося на лечении в том же госпитале.

Возбуждены дела по ч. 2 ст. 163 УК (вымогательство), которые объединены в одно производство. Задержанным предъявили обвинения, они арестованы. МВД устанавливает их соучастников, добавила госпожа Волк.