Челябинская таможня будет работать в выходные из-за повышения утильсбора

Сотрудники постов Уральского таможенного управления, включая Челябинскую таможню, будут работать в выходные 29 и 30 ноября, чтобы все желающие смогли уплатить утилизационный сбор на автомобили до его повышения, сообщает пресс-служба ведомства.

Так как расчет утилизационного сбора по действующим коэффициентам продолжается до 30 ноября, таможня для удобства владельцев транспортных средств решила организовать работу в выходные. По новому постановлению правительства РФ налог увеличится с 1 декабря. При расчете начнут учитывать мощность двигателя.

В третьем квартале 2025 года в Уральском регионе ввозили через таможню в три раза больше транспортных средств, чем в первом квартале.

Виталина Ярховска