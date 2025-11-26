«Впереди нас ждет непростой экономический период»

Курултай Башкирии в первом чтении принял пакет бюджетных документов на трехлетнюю перспективу, включая прогноз социально-экономического развития и бюджет республики на 2026 год и плановый период до 2028 года. Ранее глава Башкирии Радий Хабиров назвал финансовую ситуацию как самую сложную за последние годы. Депутат регионального парламента, экономист Рустем Ахунов поделился своим мнением о проекте главного финансового документа республики.

Депутат Курултая Башкирии, экономист Рустем Ахунов

Фото: Сергей Словохотов

Фото: Сергей Словохотов

«На «Прямой линии» глава Башкирии охарактеризовал следующий бюджет как «самый сложный» за последние годы. В чем же сложность бюджета республики 2026 года? На мой взгляд, сложность составления и исполнения бюджета, на мой взгляд, выражается в том, что в текущих условиях получить запланированные доходы будет не самой простой задачей.

На фоне сохраняющейся геополитической неопределенности, замедления темпов экономического роста и предстоящих налоговых изменений поступления по налогу на прибыль вызывают у меня наибольшую обеспокоенность.

Частичный рост доходов бюджета региона планируется обеспечить за счет поступлений НДФЛ. Такой сценарий представляется возможным при дальнейшем росте заработных плат в экономике, что в условиях ограничений на рынке труда вполне реалистично. В тоже время, ухудшение финансовых результатов компаний в ряде отраслей может повлечь и сокращения персонала. Полагаю, что такое выбытие работников может быть компенсировано приемом работников в растущих секторах экономики.

Еще одна сложность выражается в том, что значительный дефицит бюджета в размере 22,5 млрд. руб. не позволит существенно нарастить расходы бюджета в случае необходимости, несмотря на повышение верхнего предела госдолга до 101 млрд. руб. Объем расходов на обслуживание госдолга (10 млрд. руб.) свидетельствует о дороговизне рыночного долга в текущих макроэкономических реалиях и ограничивает дополнительные рыночные заимствования.

Потенциальное сокращение расходов при негативном сценарии представляется также сложным, поскольку значительных резервов здесь не видится, а социальность бюджета налицо. Более того, расходы на финансирование бюджетных секторов экономики, таких как здравоохранение и образование, требуют повышения для обеспечения их растущих потребностей и стандартов, а также выполнения национальных целей развития президента страны.

Важно при всей сложности бюджета понимать, что социальные расходы обеспечены источниками финансирования. А вот сдвиг капитальных расходов бюджета «вправо» (преимущественно Республиканской адресной инвестиционной программы) уже спроектирован: объем программы сохранился на уровне 14 млрд. руб., что меньше прежних объемов бюджетных инвестиций.

Сопоставляя представленный в парламент региона пакет «бюджетных» документов, включая прогноз на трехлетнюю перспективу, отмечу, что последний содержит позитивную оценку развития экономики. Единственное обнаруженное мной отрицательное значение экономического показателя в прогнозе - в темпах строительства, которое содержится в консервативном сценарии. По все остальным прогнозируется рост.

Закончу тем, с чего начал — с «Прямой линии» главы Башкирии, на которой оценка экономической ситуации, несмотря на сложный бюджет, дана следующая: «все будет хорошо». В этом контексте прогноз для меня — это демонстрация того, что все будет хорошо. Такой позитивно оптимистический прогноз имеет свою аргументацию в тексте документа, однако ряд вопросов все же остается за скобками. Очевидно одно — впереди нас ждет непростой экономический период, который необходимо достойно пройти и достичь планируемых целей»