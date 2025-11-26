Смольный требует снести веранду ресторана у Михайловского сада

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с требованием обязать индивидуального предпринимателя Аркадия Теплицкого демонтировать деревянный подиум с летней верандой ресторана Marso Polo. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Веранда ресторана Marso Polo

Фото: Скриншот «Яндекс Карты» Веранда ресторана Marso Polo

Фото: Скриншот «Яндекс Карты»

По данным издания, конструкция размещена в северо-западной части охраняемой территории объекта культурного наследия «Михайловский сад», входящего в состав памятника федерального значения «Русский музей императора Александра III». Юрлицом ресторана является ООО «Шабат», единственный владелец которого — петербургский шеф-повар Антонио Фреза.

Как пояснили изданию в КГИОП, проект, предусматривающий оценку воздействия конструкции на исторический комплекс, в комитет не поступал. Отсутствие этой документации стало основанием для обращения в суд с требованием демонтировать сооружение и восстановить благоустройство территории.

В ведомстве отметили, что ранее у комитета не было оснований для мер реагирования, так как информация о нахождении веранды на территории объекта культурного наследия поступила только в августе.

Артемий Чулков