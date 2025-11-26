В Пензе на капремонт школы № 28 готовы выделить 170 млн рублей

В Пензе хотят капитально отремонтировать школу № 28 имени В.О. Ключевского. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

От подрядчика потребуется отремонтировать кровлю, фасад, отмостки, входную группу, заменить оконные и дверные блоки, системы отопления, водоснабжения, водоотведения, пожарную сигнализацию. Работы предстоит выполнить в два этапа — в 2026 году и в 2027 году.

Начальная (максимальная) цена контракта — 170,7 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 11 декабря.

Павел Фролов