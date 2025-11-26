Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Оренбуржье за 11 месяцев прекращено гражданство 29 уроженцев ближнего и дальнего зарубежья

В Оренбургской области сотрудники полиции прекратили гражданство РФ в отношении 29 уроженцев ближнего и дальнего зарубежья. Об этом сообщает полиция региона.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Среди лишенных гражданства РФ две женщины 36 и 45 лет. 28 граждан осуждены за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Большинство из них осуждены за незаконный оборот наркотиков, также за совершение убийства, терроризм, развратные действия и т.д.

В Оренбуржье впервые один из лишенных гражданства «33-летний мужчина предоставил заведомо ложные сведения о себе при подаче заявления о приеме в гражданство РФ». Он не сообщил об изменении фамилии, имени и отчества.

У осужденных изъяли и аннулировали российские паспорта

Руфия Кутляева