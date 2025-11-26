Челябинская область лидирует в УрФО по бронированию домов на новогодние каникулы

Доля бронирований загородных домов в Челябинской области на период с 31 декабря по 10 января составила 59% от общего количества сделок в Уральском федеральном округе, сообщают «Авито Путешествия».

В целом жители УрФО в этом году забронировали в два раза больше загородных домов на новогодние праздники, чем в прошлом году. Наибольшая доля аренды, помимо Челябинской области, оказалась в Тюменской (20% от всех бронирований) и Свердловской (19%) областях. Самыми востребованными форматами являются дома (71%) и коттеджи (13%).

Средняя цена аренды на новогодние даты составляет около 19,7 тыс. руб. в сутки. Чаще всего отдыхающие занимают дома на две ночи и приезжают компаниями до шести человек.

Виталина Ярховска