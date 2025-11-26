В Казани на поставку системы для электрофореза выделят 12,3 млн рублей

Для нужд Республиканского клинического наркологического диспансера Татарстана закупят четыре полуавтоматические системы для электрофореза ИВД на сумму 12,27 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Поставщику необходимо доставить четыре системы стоимостью 3 млн руб. каждая, обеспечить их ввод в эксплуатацию и обучение персонала правилам работы с оборудованием. Установить оборудование нужно в течение двух месяцев с момента заключения контракта. Финансирование закупки обеспечивается за счет внебюджетных средств.

Оборудование позволит точнее и быстрее анализировать состав биоматериала, в частности, определять качество и количество различных белков. Прибор автоматизирует значительную часть работы, снижая нагрузку на специалистов.

