Ушаков: «сливы» в СМИ о контактах России и США ухудшают отношения двух стран

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что кто-то «прослушивает» и «сливает» содержание его телефонных разговоров с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. По его словам, такие публикации нацелены на то, чтобы помешать налаживанию отношений между двумя странами.

«Вряд ли это делается, чтобы улучшить отношения. Они сейчас выстраиваются, выстраиваются тяжело, путем такого рода контактов, в том числе, по телефону»,— пояснил помощник российского президента в комментарии журналисту Павлу Зарубину. РФ к этой прослушке, подчеркнул Юрий Ушаков, отношения не имеет.

Кирилл Дмитриев назвал фейком опубликованную Bloomberg стенограмму его телефонных разговоров с господами Уиткоффом и Ушаковым. Чем ближе Россия к миру, написал глава РФПИ в соцсети X, «тем более отчаянными становятся поджигатели войны».

Как утверждает Bloomberg, Стив Уиткофф обсуждал с Юрием Ушаковым стратегию общения с президентом США Дональдом Трампом. Во время разговора 14 октября он якобы предложил разработать мирный план из 20 пунктов, подобный соглашению в секторе Газа. Другой телефонный разговор, пишет агентство, состоялся между Кириллом Дмитриевым и Юрием Ушаковым 29 октября. Во время беседы господин Дмитриев сказал помощнику президента РФ, что собирается передать в Штаты российский план по урегулированию на Украине. Источник записей этих разговоров Bloomberg не уточнил.