В Приангарье главу поселения и его отца осудили за нападение на местных жителей

Зиминский городской суд (Иркутская область) вынес приговор в отношении главы Кимильтейского сельского поселения. Его признали виновным по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества), ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и двух эпизодов ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Подсудимому назначили 4,5 года колонии общего режима, сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, 13 августа 2024 года в селе Баргадай фигурант дела из-за личной неприязни перегородил проезд автомобилю, за рулем находился местный житель. 75-летний отец обвиняемого разбил камнем стекла автомобиля и порезал четыре шины.

Затем злоумышленники избили водителя. Приставив нож к горлу потерпевшего, пенсионер потребовал у него отдать смартфон. Также преступники забрали телефон у второго пассажира заблокированной машины.

Родственнику главы поселения суд назначил 3,5 года колонии общего режима.

Александра Стрелкова